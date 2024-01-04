العالم اليوم - شركة "AIQ" تتعاون مع "AWS" لإطلاق برنامج لتحليل الآبار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 يناير 2024 02:20 مساءً - أعلنت شركة AIQ "إيه آي كيو"، العاملة في مجال التكنولوجيا والتحوّل الرقمي المدعّم بالذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وهي مشروع مشترك بين أدنوك و"مجموعة 42"، عن تعاونها مع خدمات أمازون ويب سيرفيسز (AWS) فيما يتعلق بإطلاق برنامج الذكاء الاصطناعي لتحليل الآبار، ليكون متاحاً عبرها.

تتميز AIQ "إيه آي كيو" بأنها أول مزود محلي لحلول البرمجيات كخدمة (SaaS) في مجال الطاقة داخل مجلس التعاون الخليجي الذي يسوق منتجاته عبر سوق خدمات أمازون السحابية (AWS)، ليبرز النهج الابتكاري والريادة في مجال التكنولوجيا الطاقوية في المنطقة.

ويأتي هذا التعاون كجزء من استراتيجيات التوسع والوصول إلى نطاق أبعد في مجال الطاقة ليشمل قاعدة عملاء أمازون العالمية.

وتُعَدُّ أداة تحليل الآبار، المقدمة من قِبل "إيه آي كيو"، أداة حديثة مخصصة للجيولوجيين البتروليين والمهندسين، وتتيح لهم هذه الاداة الحصول على رؤى أعماق أفضل وتحسين توصيف الحقل النفطي. وتتألف من أربع وحدات تعمل على أتمتة وتحسين تحليل ونمذجة بيانات البئر باستخدام رؤية الحاسوب وتقنيات أخرى، بهدف دعم الجيولوجيين والمهندسين في تخطيط أنشطة الحفر.

وقال د. كريس كوبر، الرئيس التنفيذي لدى شركة "إيه آي كيو": "تطوِّر AIQ حلول الذكاء الاصطناعي التي تركّز على استخلاص القيمة بشكل واسع للصناعات، ويمنح تحليل الآبار لقطاع الطاقة العالمي منصة للتحسين بشكل تلقائي. ومن خلال توفير الأداة عبر منصة أمازون ويب سيرفيسز، نثبت أننا قادرون على تقديم الحلول التي تم تطويرها في دولة الإمارات لقاعدة عملاء عالمية".