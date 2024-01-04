الحشد الشعبي يتهم الولايات المتحدة بالوقوف وراء القصف الذي استهدف أحد قادته في بغداد

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أحمد جودة - القاهرة - اتهم الحشد الشعبي، الولايات المتحدة بالوقوف وراء القصف الذي استهدف أحد قادته في بغداد.

وأعلنت مصادر بالشرطة العراقية، اليوم الخميس، عن غارة بطائرة مسيرة استهدفت مقرات للحشد الشعبي شرق بغداد، وفقا لوكالة رويترز.

وأدانت ‏الحكومة العراقية، الهجمات الأميركية على مواقع عسكرية عراقية.

وقالة‏البنتاجون، إن هذه الضربات هي رد على هجمات ضد موظفين أميركيين بالعراق وسوريا من قبل ميليشيات تدعمها إيران.

وكشف ‏البنتاجون، أنوالضربات الأميركية استهدفت 3 منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها في العراق.