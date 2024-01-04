العالم اليوم - رغم الضغط الأميركي.. إسرائيل مصرة على رفض تحويل "أموال غزة"

انتم الان تتابعون خبر رغم الضغط الأميركي.. إسرائيل مصرة على رفض تحويل "أموال غزة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 يناير 2024 04:22 مساءً - كرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الخميس، رفضه السماح بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى قطاع غزة.

وقال سموتريتش لهيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان"، إنه يقدر "دعم الولايات المتحدة والرئيس (جو) بايدن كثيرا".

وأضاف: "لكن طالما أنا وزير المالية، لن نحول شيكلا واحدا للسلطة الفلسطينية، ليذهب إلى عائلات الإرهابيين والنازيين في غزة"، وفقا لوصفه.

وذكر مسؤولون إسرائيليون مؤخرا أن بلادهم لن تسمح للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال المخصصة للخدمات والرواتب في قطاع غزة، زاعمين أن الأموال يمكن أن تصل إلى حماس، في الوقت الذي توجد فيه إسرائيل في حالة حرب مع الحركة.

ويأتي تعليق سموتريتش ردا على تقرير يفيد أن البيت الأبيض يضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال، محذرا الحكومة من أن الاستمرار في حجب عائدات الضرائب، التي تجمعها نيابة عن رام الله، قد يؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية.

وكانت هذه الأزمة تفجرت عندما قرر وزير المالية في حكومة بنيامين نتنياهو خصم الأموال المخصصة لقطاع غزة من عائدات الضرائب الفلسطينية قبل إرسالها للسلطة، فقررت السلطة من جانبها رفض استلام هذه الأموال وأعادتها إلى إسرائيل، وقد حدث ذلك في بداية شهر نوفمبر ثم في بداية ديسمبر.