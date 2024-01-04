أمير الكويت يعين رئيساً جديداً للوزراء

أمير الكويت يعين رئيساً جديداً للوزراءأصدر أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم الخميس، أمرًا أميريًّا يقضي بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء، وتكليفه بتشكيل مجلس الوزراء الجديد.

وأفادت وسائل الإعلام الكويتية بأن أمير الكويت كان قد قَبِل استقالة الحكومة التي كان يقودها الشيخ أحمد نواف الصباح في ديسمبر الماضي، وكلّفها بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

وشغل رئيس الوزراء الجديد منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية منذ فبراير 2006 إلى أن استقال في أكتوبر 2011.

وتعد هذه الحكومة الأولى في عهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح (83 عامًا) الذي تولى الحكم في 16 ديسمبر الماضي بعد وفاة أخيه غير الشقيق أمير دولة الكويت السابق الشيخ نواف الأحمد -رحمه الله- عن عمر (86 عامًا).