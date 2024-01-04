العالم اليوم - الجديري المائي يظهر في مدارس مصرية.. نصائح مهمة للوقاية

انتم الان تتابعون خبر الجديري المائي يظهر في مدارس مصرية.. نصائح مهمة للوقاية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 يناير 2024 05:20 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، ظهور مرض الجديري المائي بين طلاب المدارس في عدد من المحافظات، موجهين كافة المديريات التعليمية باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوعية الطلاب بكيفية الوقاية من المرض.

ويقول المتحدث الرسمي باسم الوزارة شادي زلط، إن الخطاب الموجه من الوزارة للمديريات التعليمية يستهدف اتخاذ الإجراءات الاحترازية المعتادة لمواجهة الأمراض المعدية، التي تصاحب دخول فصل الشتاء، ومن بينها الجديري المائي.

وتابع زلط في حديثه لموقع "دوت الخليج"، أن الاجراءات التي تم التوجيه بها فيما يتعلق بالجديري المائي تمثل إجراء احترازيا معتادا، في حال ظهور حالة بإحدى المدارس.

وأكد أن "هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصحة والسكان، في حال رصد أي حالات مرضية بين الطلاب".

وأوضح وكيل الوزارة في محافظة الوادي الجديد سيد عبد العزيز، أن هناك تنسيقا مع وزارة الصحة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتطهير المدارس، والكشف الدوري على الطلاب لرصد أي حالات إصابة بالمرض، وتجنيبها التواجد في المدرسة والتعامل مع زملائها.

وتابع عبد العزيز في حديثه لموقع "دوت الخليج": "تعليمات وزارة التربية والتعليم والفني واضحة للجميع، وهي اعتبار المرض أمرا مهما وعاجلا، والتعامل معه بحرص شديد لعدم انتشار العدوى بين الطلاب، لأن الشتاء من كل عام تنشط فيه الأمراض وتنتشر بسرعة".

وأشار المسؤول إلى أن "أي طالب تظهر عليه علامات ارتفاع درجات الحرارة أو تغير في شكل الجلد يعرض على المختصين لإجراء التحاليل الطبية له، وتطهر مدرسته بالكامل"، مشيرا إلى "كشف دوري على الطلاب المخالطين له لمدة أسبوع على الأقل، لأن العدوى من الممكن أن تظهر خلال أيام".

ووجه عبد العزيز نداء لأولياء الأمور، قائلا: "الوقاية خير من العلاج. تجنبوا الاختلاط في الأماكن المزدحمة، وفي حال ظهور أي علامات للإصابة يتم تقديم طلب كتابي للمدرسة ومعه المستندات الدالة على العذر المرضي في حالة تعذر حضور الامتحانات، ووقتها تؤجل إلى الصيف".

وصفة الوقاية والعلاج

ويقول استشاري الحساسية والمناعة رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح في القاهرة أمجد الحداد، إن فيروس الجديري المائي، الذي قد تظهر أعراضه بعد 10 أيام من الإصابة به، يسبب بثورا مثيرة للحكة، تكون بين متوسطة وشديدة، مع ارتفاع في درجات الحرارة وشعور بالتعب وفقدان الشهية.

وتابع الحداد في حديثه لموقع "دوت الخليج"، أن "الجديري المائي واحد من عائلة فيروسات الهربس، وهو فيروس معد ويصيب الصغار والكبار ويكون قويا مع من يعانون ضعفا في جهاز المناعة، لذلك على كبار السن الحذر عند التعامل مع المصاب".

وقدم رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، روشتة للوقاية من المرض، قال فيها: