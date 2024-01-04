العالم اليوم - انخفاض يفوق التوقعات لطلبات إعانة البطالة الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 يناير 2024 05:20 مساءً - تراجع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي بصورة أكبر من المتوقعة، ما يشير إلى استمرار تماسك أوضاع سوق العمل إلى حد كبير.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة، انخفضت 18 ألف طلب إلى 202 آلاف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 30 ديسمبر.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يسجل عدد الطلبات 216 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، كان عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة قد شهد ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي، وبأكثر من التوقعات.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأميركية حينها، زيادة عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر، بمقدار 12 ألف طلب إلى 218 ألف طلب.

وكانت فرص العمل في الولايات المتحدة قد أظهرت تراجعا للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر مع تراجع أوضاع سوق العمل تدريجيا.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الشهري عن فرص العمل ودوران العمالة، إن فرص العمل، وهي مقياس للطلب على العمالة، انخفضت 62 ألفا إلى 8.790 مليون في اليوم الأخير من شهر نوفمبر.

وعُدّلت بيانات أكتوبر بالزيادة قليلا لتظهر 8.852 مليون فرصة عمل بدلا من 8.733 مليون المعلن عنها سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 8.850 مليون فرصة عمل في نوفمبر. وانخفضت فرص العمل الشاغرة من مستوى قياسي بلغ 12 مليونا في مارس 2022.