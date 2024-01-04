العالم اليوم - تراجع معظم مؤشرات أسواق أميركا وسط بيانات توظيف قوية

انتم الان تتابعون خبر تراجع معظم مؤشرات أسواق أميركا وسط بيانات توظيف قوية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 يناير 2024 05:20 مساءً - فتح المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك على انخفاض، الخميس، بعد أن أشار تقرير وظائف القطاع الخاص الذي جاء أقوى من المتوقع إلى قوة سوق العمل، مما هدأ من التوقعات بشأن مدى قرب تخفيضات أسعار الفائدة.

وتراجع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي بصورة أكبر من المتوقعة، ما يشير إلى استمرار تماسك أوضاع سوق العمل إلى حد كبير.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة، انخفضت 18 ألف طلب إلى 202 آلاف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 30 ديسمبر.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يسجل عدد الطلبات 216 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، كان عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة قد شهد ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي، وبأكثر من التوقعات.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأميركية حينها، زيادة عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر، بمقدار 12 ألف طلب إلى 218 ألف طلب.

وكانت فرص العمل في الولايات المتحدة قد أظهرت تراجعا للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر مع تراجع أوضاع سوق العمل تدريجيا.

تحركات الأسواق

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 5.27 نقطة بما يعادل 0.11 بالمئة إلى 4698.72 نقطة، في حين انخفض المؤشر ناسداك المجمع 47.98 نقطة أو 0.31 بالمئة إلى 14545.23 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 51.2 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 37498.28 نقطة.