نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلطنة عُمان ترفض التصريحات الإسرائيلية بشأن تهجير سكان قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت وزارة الخارجية عن رفض سلطنة عُمان القاطع للتصريحات التي أدلى بها مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية بخصوص تهجير السُكان الفلسطينيين من قطاع ‎غزّة.

وأكدت الوزارة على الموقف العماني الثابت في اعتبار قطاع ‎غزة جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة المنصوص عليها في القرارات الأممية الملزمة بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلتها والعودة لحدود عام 1967 بما يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على جميع أراضيها وبعاصمتها القدس الشرقية.