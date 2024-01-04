العالم اليوم - استقبال مهجري غزة.. مسؤول إسرائيلي ينفي "مباحثات الكونغو"

انتم الان تتابعون خبر استقبال مهجري غزة.. مسؤول إسرائيلي ينفي "مباحثات الكونغو" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 يناير 2024 06:24 مساءً - ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن تل أبيب لم تبحث مع أي بلد في العالم إمكانية استقبال المهجّرين الفلسطينيين من قطاع غزة.

ونفى مسؤول إسرائيلي رفيع للصحيفة، لم يكشف عن هويته، صحة التقارير التي وردت في موقع " زمان إسرائيل" حول إجراء تل أبيب مباحثات مع دولة الكونغو بما يخص إمكانية استقبالها آلاف المرحَّلين من قطاع غزة.

ووفقا للمسؤول ذاته فإن مطالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، حول تهجير أهالي قطاع غزة مثيرة للجدل وغير قابلة للتنفيذ.

وقال إن بعض الإسرائيليين يعتقدون أن أهالي قطاع غزة يرغبون في الهجرة طوعا من القطاع، مضيفا: "هذا الاعتقاد وهمٌ لا أساس له، فبرأيي ليس هنالك أي بلد سيقبل استقبال مليوني لاجئ ولا مليون ولا حتى 10 آلاف لاجئ، ولا أفهم من أين ولدت هذه الفكرة من الأساس.

وكشف تقرير إعلامي أن إسرائيل أجرت محادثات سرية مع الكونغو وعدة دول أخرى، لقبول آلاف المهاجرين من قطاع غزة.

وحسب صحيفة "زمان يسرائيل"، فإن مسؤولين إسرائيليين أجروا بالفعل محادثات مع الكونغو، وقالوا إنها "ستكون مستعدة لاستقبال المهاجرين من غزة".

وكثيرا ما لمحت إسرائيل أو تحدثت صراحة عن رغبتها في تهجير سكان غزة إلى خارج القطاع، وذلك بعدما أجبرت ما يقترب من مليوني شخص على ترك منازلهم.

والثلاثاء قالت وزيرة الاستخبارات جيلا غمليئيل في الكنيست، إن "على العالم أن يدعم الهجرة الإنسانية من غزة، لأن هذا هو الحل الوحيد الذي أعرفه".