العالم اليوم - احتياطي النقد الأجنبي في مصر يرتفع إلى 35.2 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 يناير 2024 06:24 مساءً - قال البنك المركزي المصري، الخميس، إن صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 35.22 مليار دولار في ديسمبر من 35.173 مليار دولار في نوفمبر.

ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط بسبب أزمة سعر الصرف وتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وارتفاع تكاليف خدمة الديون الخارجية.

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