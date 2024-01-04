إطلاق نار بمدرسة ثانوية بمدينة بيري في ولاية أيوا بالولايات المتحدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يناير 2024 06:31 مساءً - إطلاق نار في مدرسة ثانوية بمدينة بيري في ولاية أيوا بالولايات المتحدة

أكد مكتب عمدة مقاطعة دالاس الأمريكية اليوم الخميس، أن الشرطة تجري تحقيقا نشطا بشأن إطلاق النار في مدرسة بيري الثانوية بمدينة بيري في ولاية أيوا.

وجاءت التقارير الأولى عن وجود مطلق نار محتمل في المدرسة الثانوية في حوالي الساعة 7:40 صباحا بالتوقيت المحلي، وفقا لشبكة NBC.

وذكرت المحطة الإخبارية أنه تم تأمين المدرسة الإعدادية حوالي الساعة 8:25 صباحا، وقام فريق ثان بتأمين المدرسة الثانوية بحلول الساعة 8:27 صباحا، كما تم إخلاء المدرسة الابتدائية بحلول الساعة 8:32 صباحا.

وقالت ليندا أندورف، رئيسة مجلس إدارة مدارس منطقة بيري المجتمعية، إن أنباء إطلاق النار اليوم "مروعة"، مضيفة "إنه أمر فظيع للغاية".

وأكد متحدث باسم قسم شرطة بيري وقوع إطلاق نار في المدرسة الثانوية دون تفاصيل إضافية، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي في الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأعرب المرشح الرئاسي الجمهوري فيفيك راماسوامي عن تضامنه مع ضحايا الحادث، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" وقال: "صلوا من أجل مدارس بيري المجتمعية بولاية أيوا هذا الصباح".

مدرسة بيري الثانوية هي جزء من "مدارس منطقة بيري المجتمعية"، التي تبعد حوالي 25 ميلا شمال غرب دي موين، وتخدم حوالي 1785 طالبا، وفقا لموقعها على الإنترنت، واليوم هو بداية الفصل الدراسي الثاني لمدارس منطقة بيري المجتمعية بعد العطلة الشتوية.