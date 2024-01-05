العالم اليوم - "موانئ أبوظبي" تطور مرافق بموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 يناير 2024 06:24 صباحاً - وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، الخميس في القاهرة، مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، على عقد منح التزام بناء وتطوير وإدارة وتشغيل وتسويق وصيانة وإعادة تسليم محطات الركاب والسفن السياحية بموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ المصرية.

وجرى التوقيع بحضور وزير النقل المصري، كامل الوزير، وأحمد المطوع الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الوسط لمجموعة موانىء أبوظبي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانىء البحر الاحمراللواء محمد عبدالرحيم.

وأوضح الوزير المصري، كامل الوزير أن التوقيع بالأحرف الأولى يختص بنوع آخر من السياحة وهي سياحة الكروز ومن شأنه أن يساهم في زيادة الدخل القومي المصري، وله عوائد مباشرة وغير مباشرة مثل توفير فرص العمل والعوائد على المصانع وعلى المقاصد السياحية للسائحين وأنشطة السائح المختلفة.

وأعرب أحمد المطوع الرئيس التنفيذي الاقليمي لمنطقة الشرق الوسط لمجموعة موانئ ابوظبي عن سعادته بهذا التوقيع المهم للجانبين، منوها إلى أنه امتداد للتعاون الكبير بين مجموعة موانىء ابوظبي ووزارة النقل المصرية في تنفيذ العديد من المشروعات.

ولفت إلى أن هناك مشروعات أخرى سيتم التعاون فيها مع وزارة النقل المصرية خلال الفترة القادمة.