العالم اليوم - الخطر وارد وبقوة.. كيف تستعد واشنطن لـ"صراع إقليمي أوسع"؟

انتم الان تتابعون خبر الخطر وارد وبقوة.. كيف تستعد واشنطن لـ"صراع إقليمي أوسع"؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 يناير 2024 07:26 صباحاً - يعكف المسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على وضع "خطط للرد"، مع شعورهم بقلق متزايد من خطر اتساع الحرب في غزة وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع وأطول أمدا، وفق صحيفة "بوليتيكو" الأميركية.

وحسبما ذكر 4 مسؤولين مطلعين على الأمر، بمن فيهم مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، فإن محادثات داخلية تجرى حول السيناريوهات التي يمكن أن تجر الولايات المتحدة إلى حرب أخرى في الشرق الأوسط.

وأوضحت "بوليتيكو" أن الجيش الأميركي يقوم حاليا بـ"صياغة خطط للرد على الحوثيين، الذين يهاجمون السفن التجارية في البحر الأحمر"، مضيفة أن "ذلك يشمل ضرب أهداف للجماعة اليمنية".

وفي الوقت نفسه، يناقش مسؤولو الاستخبارات الأميركية طرق توقع ودرء الهجمات المحتملة على الولايات المتحدة من قبل القوات المدعومة من إيران في العراق وسوريا، كما يعملون على تحديد المكان الذي قد يوجه فيه الحوثيون ضرباتهم المقبلة.

وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، كانت واشنطن تعمل "خلف الكواليس" على حث طهران لإقناع وكلائها بتقليص هجماتهم، وفق "بوليتيكو"، لكن المسؤولين الأميركيين يقولون إنهم "لم يروا أي علامة على أن هذه الجماعات بدأت تقلل استهدافاتها"، معبرين عن قلقهم من أن "العنف قد يتصاعد في الأيام المقبلة".

وهذا التصعيد، حسبما تقول الصحيفة، قد يؤدي إلى "تورط بايدن بشكل أعمق في الشرق الأوسط، بالتزامن مع اشتداد موسم الحملات الانتخابية لعام 2024، الذي يجب أن يركز خلاله أكثر على القضايا المحلية".

وقال مسؤولون أميركيون إن احتمال نشوب صراع أوسع نطاقا يتزايد، مع فتح جبهات جديدة على هامش الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وكان استطلاع للرأي أجرته جامعة "كوينيبياك" الأميركية في نوفمبر الماضي، أظهر أن 84 بالمئة من الأميركيين كانوا إما قلقين للغاية أو إلى حد ما من احتمال انجرار واشنطن إلى صراع في الشرق الأوسط.

وأرسلت الإدارة الأميركية، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، العشرات من السفن البحرية ومئات الطائرات المقاتلة إلى الشرق الأوسط، على أمل ردع الجماعات المدعومة من إيران من شن هجمات يمكن أن تؤدي إلى حرب إقليمية، لكن موقع "أكسيوس" الأميركي يقول إنه "مع مرور الوقت، أصبح تحقيق ذلك أكثر صعوبة".

توترات مستمرة في الشرق الأوسط

منذ 7 أكتوبر، وقع أكثر من 100 هجوم من تنفيذ جماعات موالية لإيران ضد القوات الأميركية في سوريا والعراق، ونفذت واشنطن من جهتها عدة ضربات انتقامية.

تتصاعد التوترات أيضا في البحر الأحمر، حيث هاجم الحوثيون أكثر من 25 سفينة تجارية وأخرى تابعة للبحرية الأميركية منذ نوفمبر، وفقا لوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون).

تستمر التوترات بين حزب الله وإسرائيل على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية في التصاعد، رغم الجهود الأميركية لاحتواء الوضع.

أدى اغتيال إسرائيل للمسؤول الكبير في حماس صالح العاروري في بيروت، الثلاثاء، إلى زيادة هذه المخاوف بشكل أكبر.

تنفي طهران تورطها في الهجمات الأخيرة التي يشنها وكلاؤها.

وبالتزامن مع هذه التوترات، بدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء الخميس، جولة شرق أوسطية جديدة.

وقالت وزارة الخارجية إن بلينكن يناقش "الآليات العاجلة لوقف العنف وتهدئة الخطاب وتقليل التوترات الإقليمية، بما في ذلك ردع هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وتجنب التصعيد في لبنان".