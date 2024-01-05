العالم اليوم - المغرب يتوقع نمو الاقتصاد بـ 2.4% خلال الربع الأول 2024

انتم الان تتابعون خبر المغرب يتوقع نمو الاقتصاد بـ 2.4% خلال الربع الأول 2024 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 يناير 2024 10:22 صباحاً - أظهرت بيانات رسمية أن من المتوقع نمو اقتصاد المغرب بنسبة 2.4 بالمئة خلال الربع الأول من 2024 على أساس سنوي، بدلا من 3.5 بالمئة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب في تقرير صدر حديثا، إنها ترجح أن يشهد الاقتصاد المحلي اعتدالا في وتيرة نموه خلال الربع الأول من 2024".

وأشارت المندوبية إلى أن بداية الموسم الفلاحي 2024-2023 عرفت تأخرا ملحوظا في زراعة المحاصيل المبكرة، موضحة أنه تم تسجيل عجز في (موسم سقوط الأمطار) خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا الموسم يصل إلى 53 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة خلال موسم فلاحي عادي.

ومع ذلك، يتوقع أن تحقق القيمة المضافة الفلاحية (القطاع الزراعي) زيادة بنسبة 0.5 بالمئة، حسب التغير السنوي، باعتبار فرضية عودة نظام مناخي يقارب التوجهات المطرية التي تميز موسم فلاحي عادي بدءا من الفصل الأول من 2024، بحسب المندوبية.

أما على مستوى القطاع غير الزراعي، فيتوقع أن يواصل نموه بمعدل 2.8 بالمئة، مع استمرار تسارع النشاط في القطاعات الثانوية، لاسيما صناعات الكيماويات ومعدات النقل والسيارات.

كما ستواصل القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية تحسنها، بزيادة تقدر بـ 9.4 بالمئة بدلا من انكماش بنسبة 11.8 بالمئة خلال السنة الماضية، أما بالنسبة للخدمات، ستظل وتيرة نمو أنشطتها متواضعة، بمساهمة نسبتها 1,6 نقطة مئوية في نمو الاقتصاد المغربي مقابل 0.5 نقطة للقطاع الثانوي.