نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوريل في لبنان على وقع التصعيد بين إسرائيل و"حزب الله" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأوروبي أن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، سيبدأ اليوم الجمعة زيارة إلى لبنان تستمر ليومين، في محاولة لتهدئة التوترات بين إسرائيل و"حزب الله".

وقال الاتحاد في بيان: "يزور منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لبنان اعتبارا من 5 يناير لمدة يومين لمناقشة الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية"، حيث وقعت اشتباكات عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله منذ 8 أكتوبر، و"للتأكيد على أهمية تجنب التصعيد الإقليمي".

وأفاد بأن "بوريل سيعيد التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية مع القادة الإقليميين".

ويوم أمس الخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل ملتزمة بإحداث تغيير جوهري على حدودها مع لبنان سواء من خلال السبل الدبلوماسية، أو من خلال سبل أخرى".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري اغتالت إسرائيل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري واثنين من قادة كتائب "القسام" في بيروت، وردا على ذلك أكد أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله أن ما حصل في الضاحية الجنوبية لبيروت جريمة خطيرة لن تبقى دون رد أو عقاب.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقد أدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل نحو 150 عنصرا من "حزب الله" بالإضافة إلى 3 صحافيين وعدد من المدنيين.