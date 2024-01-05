العالم اليوم - أسهم أوروبا تتجه نحو أول خسارة أسبوعية في 8 أسابيع

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 يناير 2024 12:24 مساءً - تراجعت أسهم أوروبا، في مستهل تعاملات الجمعة، وسط انحسار أوسع نطاقا في السوق لتتجه صوب أول خسارة أسبوعية في ثمانية أسابيع، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في منطقة اليورو وبيانات الوظائف الأميركية التي قد توضح توقعات السياسة النقدية.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش، ويتجه المؤشر نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 0.8 بالمئة في بداية مضطربة لعام 2024 بعد مكاسب في ثمانية أسابيع متتالية نتيجة تزايد الرهانات على تيسير السياسة النقدية.

وقاد قطاعا البيع بالتجزئة والتكنولوجيا التراجع بانخفاضهما نحو واحد بالمئة لكل منهما.

وخسر سهم شركة سيجنيفاي 1.9 بالمئة بعد أن بدأ باركليز تغطية أسهم أكبر شركة لصناعة أدوات الإضاءة في العالم.

وانخفضت أسهم شركة إنديفور للتعدين بنسبة 9.6 بالمئة بعد إقالة الرئيس التنفيذي سيباستيان دي مونتيسوس بأثر فوري.

وارتفعت أسهم شركة الصيدلة ريدكير ومقرها هولندا بنسبة 3.6 بالمئة بعد أن رفعت بيرنبيرج تقييم السهم إلى "شراء" من "تعليق".

وستلعب تقارير التضخم للمستهلكين والمنتجين في منطقة اليورو وبيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية التي من المقرر صدورها لاحقا اليوم، دورا أساسيا في تقييم المستثمرين للموعد الذي سيستطيع فيه البنكين المركزين الأوروبي والأميركي البدء في خفض أسعار الفائدة هذا العام.