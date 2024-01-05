نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة الهند بالقاهرة: نيودلهي سلمت 50 رمحا لسفير مصر كهدية من الرئيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت سفارة الهند في القاهرة، أمس الخميس، أن سكرتير الرئيس الهندى، شري راجيش فيرما، قام بالنيابة عن رئيس الجمهورية الهندية، بتسليم 50 رمحًا إلى سفير جمهورية مصر العربية بنيودلهي وائل حامد.

وذكرت رئاسة الجمهورية الهندية، فى بيان نقلته سفارة الهند بالقاهرة، أن الحكومة المصرية كانت قد طلبا مؤخرًا من الهند رماحًا من نوع "بي بي جي".

وأضافت الرئاسة الهندية فى بيانها أن طول الرمح الواحد يبلغ تسعة أقدام وتسع بوصات.

والرمح هو أداة من أدوات الحرب، وهو عبارة عن عصا خشبية أو معدنية في نهايتها قطعة معدنية مدببة الشكل.

وهناك نوع من أنواع الرماح الخشبية التي يمكن حدها بواسطة سكين أو أداة حادة لتصبح رمحًا دون وضع القطعة الحديدية مثل عصا الخيزران.

ولكن أشهر الرماح المصممة لصيد أو القتال في العصور القديمة هي الرماح ذات رأس معدني مثلث الشكل.

ويمكن تقسيم الرماح إلى نوعين مختلفين: رماح مصممة للقتال، ورماح مصممة للرمي.