نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب أوكراني: لا يمكننا القتال على عدة جبهات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا أليكسي كوتشيرينكو عضو البرلمان الأوكراني عن حزب "باتكيفشتشينا" فلاديمير زيلينسكي لحل مسألة إغلاق الحدود البولندية الأوكرانية، مؤكدا أن كييف لا يمكنها "القتال على عدة جبهات".

وقال النائب الأوكراني في منشور: "فيما يتعلق بالوضع مع بولندا، الذي لا يمكن إلا أن يثير القلق بخصوصه.. إن العالم لا يتمحور حول أوكرانيا ولن يكون كذلك أبدا.. من الأفضل الاستعداد لهذا مسبقا، الأمر الذي، لسوء الحظ، قد يعرضنا لمشاكل كبيرة".

وأوضح أن كييف لا تستطيع تقييم الوضع على الحدود "بشكل أحادي" من وجهة نظر أوكرانيا فقط فمن الضروري "فهم الأساسيات والمشاكل الحقيقية من جانب الشركاء الاستراتيجيين البولنديين".

ودعا زيلينسكي إلى "وضع هذا الأمر تحت سيطرته الشخصية" وبذل كل ما في وسعه "لتحديد موقف واضح وعملي وشامل لأوكرانيا والأوكرانيين.. اليوم لا يمكننا القتال على عدة جبهات وهذا واضح!".

وأغلقت شركات النقل البولندية منذ أكثر من شهر نقاط التفتيش على الحدود مع أوكرانيا، وفيما بعد انضم إليها المزارعون البولنديون.

ويطالبون باستعادة نظام التصاريح لشركات النقل الأوكرانية باستثناء المساعدات الإنسانية وإمدادات الذخيرة للقوات الأوكرانية.

كما يطالبون بتعليق تراخيص الشركات التي تم تسجيلها في أوكرانيا بعد فبراير 2022، وفصل طوابير الشاحنات الفارغة عن المحملة، حيث بلغ طول طابور الشاحنات على الجانب البولندي 50 كيلومترا، وتوفي ثلالثة سائقين أوكرانيين خلال الانتظار متأثرين بالتعب والإرهاق