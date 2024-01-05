العالم اليوم - تغييرات استراتيجية جديدة في إدارة IMI وسكاي نيوز عربية

انتم الان تتابعون خبر تغييرات استراتيجية جديدة في إدارة IMI وسكاي نيوز عربية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 يناير 2024 01:22 مساءً - أعلنت الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية (IMI)، الجمعة، عن تغييرين مهمّين في فريق الإدارة، حيث تمّت ترقية عبده جاد الله إلى منصب رئيس إدارة التحرير للمجموعة، بينما تمّ تعيين نديم قطيش مديراً عاماً لـ"دوت الخليج"، وتم إنشاء كلا المنصبين حديثاً، ليكونا تحت رئاسة راني رعد، الرّئيس التّنفيذي للشركة.

وقد انضم رعد إلى الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية في شهر سبتمبر من العام الماضي للإشراف على تطوير الشّركة وعلاماتها التّجاريّة الإعلاميّة إقليميّاً وعالميّاً.

وقال رعد: "تأتي هذه التعيينات كجزء من التزامنا بأعلى معايير النّزاهة التّحريرية، وتماشياً مع حرصنا على تنمية علاقاتنا مع جمهورنا."

وأضاف رعد: "مهمّتنا هي تقديم صورة كاملة وشاملة لما يحدث في منطقتنا وخارجها، حتّى يتمكّن جمهورنا من الوصول للمعلومات الدّقيقة، وتكوين آرائهم الخاصّة، ومع أنّ التكنولوجيا الحديثة تتيح لنا الفرصة للوصول إلى المزيد من الأشخاص وتطوير طريقة تفاعلنا معهم، إلّا أنّ محتوانا المتميّز يبقى هو جوهر علاقتنا بهم، وأنا كلّي ثقة بأن وجود عبده ونديم في هذه المناصب سيساعد في تقديم أفضل محتوى إخباري."

في السّابق، شغل جاد الله منصب مدير الأخبار في "دوت الخليج"، حيث كان مسؤولاً عن تغطية القناة لجميع الأحداث الإقليميّة والعالميّة، بالإضافة إلى الإشراف على عمليّات غرفة الأخبار اليوميّة.

انضم جاد الله إلى دوت الخليج عام 2012، وتدرّج في مناصب عدّة ضمن فريق التحرير، وكان له دور محوريٌّ في تطوير غرفة الأخبار في القناة، كما لعب دوراً رائداً في تطوير منصّات "دوت الخليج" الرّقميّة وتواجدها على وسائل التّواصل الاجتماعي.

كما عمل في منصبه كمدير للأخبار، على إدارة العمليّات اليوميّة للقناة، ووضْع وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزّز توسيع قاعدة جمهور "دوت الخليج" في جميع أنحاء العالم العربي.

سيواصل نديم قطيش استضافة برنامجه "الليلة مع نديم" على "دوت الخليج"، بالإضافة إلى منصبه الجديد كمدير عام للقناة ويكلف بالإشراف على الفريق التحريري، وتعزيز محتوى القناة عبر جميع المنصّات، حيث ستقوم القناة بإطلاق عددٍ من البرامج الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ويتمتّع نديم بخبرة مهنيّة تمتد على مدى 20 عاماً في العمل مع وسائل إعلاميّة مرئيّة ومطبوعة ورقميّة متنوّعة، وقد لعب دوراً فعّالاً في وضع بصمة واضحة على أساليب الحوار والنقاش الإعلامي في منطقة الشّرق الأوسط.

واشتهر نديم، قبل انضمامه إلى "دوت الخليج"، بتقديم برنامج "دي إن إيه"، الذي نال صدى جماهيرياً واسعاً، وتمّ بثّه بشكل متزامن على قناتيّ "المستقبل" و"العربية".

و لقطيش أيضاً عمود سياسي أسبوعي في صحيفة "الشّرق الأوسط".