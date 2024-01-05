العالم اليوم - نديم قطيش مديرا عاما لـ"دوت الخليج"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 يناير 2024 01:22 مساءً - أعلنت الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية (IMI)، الجمعة، عن تعيين نديم قطيش مديراً عاماً لـ"دوت الخليج".

ويتمتّع نديم بخبرة مهنيّة تمتد على مدى 20 عاماً في العمل مع وسائل إعلاميّة مرئيّة ومطبوعة ورقميّة متنوّعة عربية وعالمية، مثل وول ستريت جورنال الأميركية وسبكتاتور البريطانية، وقد لعب دوراً فعّالاً في وضع بصمة واضحة على أساليب الحوار والنقاش الإعلامي في منطقة الشّرق الأوسط.

وسيواصل نديم قطيش استضافة برنامجه "الليلة مع نديم" على "دوت الخليج"، بالإضافة إلى منصبه الجديد كمدير عام للقناة ويكلف بالإشراف على الفريق التحريري، وتعزيز محتوى القناة عبر جميع المنصّات، حيث ستقوم القناة بإطلاق عددٍ من البرامج الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

واشتهر نديم، قبل انضمامه إلى "دوت الخليج"، بتقديم برنامج "دي إن إيه"، الذي نال صدى جماهيرياً واسعاً، وتمّ بثّه بشكل متزامن على قناتيّ "المستقبل" و"العربية".

ولقطيش أيضاً عمود سياسي أسبوعي في صحيفة "الشّرق الأوسط".

وقال مدير عام دوت الخليج نديم قطيش إن "قيادة الفريق المميز الذي تشكله دوت الخليج، مسؤولية أقبلها بكل تواضع وحماس".

وأكد قطيش، أنه سيواصل الابتكار ورفع السقف، مما يضمن إنتاج محتوى إعلامي خاص يخاطب أوسع شريحة ممكنة من الجمهور العربي لا سيما عبر المنصات الرقمية لتطوير لاستراتيجية التحريرية وتنفيذها على النحو الذي يجعل من دوت الخليج عنواناً مميزاً للصحافة الجذابة والمؤثرة.