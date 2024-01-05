نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي الأسير الفلسطيني: 5660 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ الـ7 من أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال القوات الإسرائيلية 12 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، لتصل حصيلة معتقلي الضفة منذ 7 أكتوبر إلى 5660.

ووفقا لنادي الأسير تركزت عمليات على محافظات: الخليل وبيت لحم وأريحا ونابلس وجنين وطولكرم.

ورافق حملة الاعتقالات عمليات اقتحام واسعة واعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات تخريب وتدمير لمنازل الفلسطينيين، وتهديدهم بإطلاق النار عليهم.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أمس الخميس، إن عمليات التحقيق الميداني التي نفذتها القوات الإسرائيلية في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم، طالت نحو 500 مواطن بينهم أطفال ونساء.

وأضافا أن القوات الإسرائيلية نقلت نحو 150 مواطنا إلى أحد معسكراتها وأبقىت على 20 آخرين لديها.

ونفذت القوات الإسرائيلية عملية اقتحام واسعة لمخيم نور شمس استمرت ليومين، وداهمت منازل المواطنين واحتجزت سكانها وأخضعتهم للتحقيق، واعتدت عليهم بالضرب المبرح بمن فيهم كبار السن واعتقلت المئات، وحولت بعض المنازل إلى مواقع عسكرية ونقاط مراقبة.