العالم اليوم - وزير المالية الإسرائيلي: منع انتقاد الجيش "غير ديمقراطي"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 يناير 2024 03:24 مساءً - دافع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عن الهجمات على رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، خلال اجتماع عاصف للحكومة ليل الخميس.

وأبدى سموتريتش، زعيم الحزب الصهيوني الديني، في منشور على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، "الدعم الكامل للجيش في الحرب ضد حماس في غزة".

لكنه كتب: "من الجائز بل ومن المرغوب فيه طرح الأسئلة على الجيش وانتقاده أيضا. إن محاولات منع ذلك غير ديمقراطية وخطيرة للغاية. هذا هو الدرس الأول من التحقيق الأولي في هجمات 7 أكتوبر".

ويأتي بيان سموتريتش بعد أنباء عن حدوث خلاف حاد خلال اجتماع لكبار الوزراء، الذين كانوا يعتزمون مناقشة التخطيط لإدارة غزة بعد نهاية الحرب.

ووفقا لتقارير صحفية، اندلع شجار خلال الاجتماع عندما اعترض المشرعون اليمينيون على خطط الجيش للتحقيق في الأخطاء التي مكنت حركة حماس من تنفيذ هجوم مفاجئ في 7 أكتوبر الماضي.

وبحسب ما ورد، استهدف السياسيون اليمينيون، بما في ذلك البعض من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هاليفي، بسبب توقيت التحقيق وإدراج وزير دفاع سابق في عملية التحقيق.