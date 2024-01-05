روسيا تعلن إحباط هجوم جوي أوكراني

روسيا تعلن إحباط هجوم جوي أوكرانيدمرت الدفاعات الجوية الروسية 37 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم ومقاطعة كراسنودار الروسية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان اليوم الجمعة “تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسية، حيث دمرت أنظمة الدفاع الجوي 36 طائرة أوكرانية مسيرة فوق جمهورية القرم، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة كراسنودار”.

واضافت الوزارة أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت عشرة صواريخ أوكرانية من راجمات الصواريخ “أولخا” فوق مقاطعة بيلغورود الحدودية، وفق RT.

واكدت إنه “تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية”، مشيرة الى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت عشرة صواريخ فوق منطقة بيلغورود.

من جانبها ذكرت سلطات المقاطعة أن شخصين ربما أصيبا نتيجة القصف الأوكراني على بيلغورود، موضحة أنه نتيجة انفجار قذيفة بالقرب من مبنى سكني تحطمت نوافذ عدة شقق وتضررت أكثر من 30 سيارة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس أن منظومات الدفاع الجوية تصدت لمحاولة قوات كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة داخل الأراضي الروسية.