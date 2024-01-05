العالم اليوم - الوظائف الأميركية تنمو في ديسمبر على عكس التوقعات

انتم الان تتابعون خبر الوظائف الأميركية تنمو في ديسمبر على عكس التوقعات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 يناير 2024 04:22 مساءً - على عكس التوقعات، نمت الوظائف غير الزراعية في أميركا خلال ديسمبر الماضي إلى 216 ألف وظيفة، فيما كانت التوقعات أن تتراجع إلى 170 ألف وظيفة فقط، بعد أن سجلت 173 وظيفة في نوفمبر.

وكشف تقرير مكتب إحصاءات العمل، الصادر الجمعة، أن معدل البطالة في أميركا استقر عند مستوى 3.7 بالمئة، على عكس التوقعات بارتفاعه إلى 3.8 بالمئة.

وزاد متوسط الأجور في ديسمبر بنسبة 0.4 بالمئة على أساس شهري، فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 4.1 بالمئة.