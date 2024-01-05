العالم اليوم - تحرك قانوني بعد تعليق "رأس حمار" على مقبرة إسلامية في القدس

انتم الان تتابعون خبر تحرك قانوني بعد تعليق "رأس حمار" على مقبرة إسلامية في القدس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 يناير 2024 04:22 مساءً - وجه مكتب المدعي العام في إسرائيل اتهاما لرجل من سكان القدس، الجمعة، بعدما أقدم على قطع رأس حمار وتعليقه خارج مقبرة إسلامية في البلدة القديمة قبل أسبوع، حسبما نقلت صحيفة "هآرتس".

وذكر المصدر أن النيابة قدمت لائحة الاتهام إلى المحكمة المركزية في القدس، وطلبت اعتقال المتهم يحزقيل وارشوير (35 عاما)، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية ضده.

وبحسب لائحة الاتهام، فقد كان المتهم قيد الإقامة الجبرية حين نفذ عمليته.

وتشير الوثيقة إلى أن وارشوير اشترى الحمار من مزرعة في معاليه أدوميم، ونقله أحد العمال إلى البلدة القديمة في القدس.

وتضيف اللائحة: "بعد تسلمه الحمار، قام المتهم بربطه من أرجله ووضعه في صندوق سيارته وأخذ معه فأسا".

وتابعت: "قرب مقبرة باب الرحمة المخصصة للمسلمين، أقدم المتهم على قطع رأس الحمار وتعليقه على السياج القريب".

وأوضحت النيابة، في بيانها، أن صورة رأس الحمار تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العربية، مما أدى إلى ردود فعل غاضبة.