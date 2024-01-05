نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئاسة الفلسطينية: أي خطط مرفوضة والأولوية لوقف العدوان الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الرئاسة الفلسطينية ثابت موقفها ووضوحه، وأن الأولوية لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وقالت الرئاسة في بيان: "ردا على ما يتم تداوله في إسرائيل من خطط تتعلق بقطاع غزة فيما يسمى اليوم التالي للحرب، فإن الرئاسة الفلسطينية تؤكد مرة أخرى على الموقف الفلسطيني الواضح والثابت أن الأولوية هي لوقف العدوان على شعبنا في غزة والضفة الغربية والقدس".

وأضافت أنه "دون أفق سياسي قائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإنهاء الاحتلال، ودون منظمة التحرير الفلسطينية والدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها كافة، فإن أية خطط تتجاوز ذلك هي خطط مرفوضة جملة وتفصيلا".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 22600 قتيل، والجرحى إلى 57910 منذ الـ7 من أكتوبر.

وقالت الوزارة في بيان "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 22600 شهيد و57910 إصابة في اليوم الواحد والتسعين للعدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة"، مشيرة إلى سقوط 162 شخصا في الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 15 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 162 قتيلا و296 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية".

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، أمس الخميس إلى أن 70% من ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع هم من الأطفال والنساء، إلى جانب مقتل 263 فردا من الكوادر الطبية، واعتقال 99 آخرين على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة.

وأفاد مراسل RT بشن الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة رافقها قصف مدفعي عنيف على مناطق متفرقة في قطاع غزة اليوم الجمعة، تزامنا مع اشتباكات عنيفة على عدة محاور في القطاع.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ91، حيث يستمر القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.