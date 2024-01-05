العدو يمنع آلاف المصلين من دخول المسجد الأقصى
تواصل سلطات العدو اليوم فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين إلى الأقصى المبارك، للجمعة الثالثة عشر على التوالي، وقمعت المصلين في شوارع المدينة.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، ان قوات العدو نشرت عناصرها في شوارع القدس والطرقات المؤدية الى البلدة القديمة والأقصى، وتمركزت فرق مختلفة على أبواب الأقصى والبلدة القديمة، وقامت بتوقيف الوافدين وفحص الهويات ومنعت الآلاف من الدخول إليه.
وقالت دائرة الاوقاف الإسلامية ان 15 الف أدوا صلاة الجمعة في الأقصى.
ويعتبر اليوم أعلى اعداد مصلين تمكنوا من الوصول الى الأقصى واداء صلاة الجمعة فيه منذ الحرب على غزة، في اول شهرين تراوحت الاعداد بين ثلاثة - خمسة الاف مصل فقط ، اما قبل 40 ألف.
وفي شوارع القدس، قمعت قوات العدو المصلين في حي وادي الجوز بالقنابل الغازية والصوتية والمياه العادمة، ولاحقتهم من مكان لآخر لمنع الصلاة في الشوارع.
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