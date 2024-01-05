العالم اليوم - وول ستريت تفتح على استقرار بعد بيانات وظائف أقوى من المتوقعة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 يناير 2024 06:24 مساءً - فتحت الأسهم الرئيسية في وول ستريت، الجمعة، دون تغير يذكر لتمضي في طريقها لوقف سلسلة مكاسب مستمرة منذ تسعة أسابيع بعد أن أشار تقرير الوظائف إلى متانة سوق العمل وتخفيف توقعات بتخفيضات سريعة في أسعار الفائدة هذا العام.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 3.32 نقطة بما يعادل 0.07 بالمئة إلى 4692.72 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 6.84 نقطة أو 0.05 بالمئة إلى 14517.23 نقطة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 4.92 نقطة أو 0.01 بالمئة إلى 37435.28 نقطة.

وكانت بيانات مكتب إحصاءات العمل في أميركا، أظهرت الجمعة، نمو الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة خلال ديسمبر الماضي إلى 216 ألف وظيفة، فيما كانت التوقعات أن تتراجع إلى 170 ألف وظيفة فقط، بعد أن سجلت 173 وظيفة في نوفمبر.

وكشفت البيانات أن معدل البطالة في أميركا استقر عند مستوى 3.7 بالمئة، على عكس التوقعات بارتفاعه إلى 3.8 بالمئة.

وزاد متوسط الأجور في ديسمبر بنسبة 0.4 بالمئة على أساس شهري، فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 4.1 بالمئة.