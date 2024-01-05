العالم اليوم - بداية صعبة في 2024.. أبل مهددة بفقدان لقب الأعلى قيمة سوقية

انتم الان تتابعون خبر بداية صعبة في 2024.. أبل مهددة بفقدان لقب الأعلى قيمة سوقية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 يناير 2024 07:25 مساءً - تهدد البداية الضعيفة لأسهم شركة "أبل" في مطلع عام 2024 بفقدانها لقب الشركة الأعلى قيمة سوقية في العالم، خاصة مع اقتراب قيمة شركة "مايكروسوفت" السوقية من 3 تريليونات دولار.

منذ يوليو 2022، تحتفظ الشركة العملاقة بلقب الشركة المدرجة الأكثر قيمة عالميا، لكن سهمها انخفض بشكل حاد منذ بداية العام الجاري، خاصة بعد أن خفضت مؤسستان ماليتان توصيتهما لسهم شركة التكنولوجيا، وسط مخاوف بشأن الطلب على "آيفون" في الصين.

وتراجع سعر أسهم "أبل"، الذي قفز 50 بالمئة تقريباً العام الماضي، في كل جلسات 2024، وهي في طريقها لخسارة حوالي 183 مليار دولار من قيمتها السوقية، وفقاً لتقرير "بلومبرغ". وفي حين أن السهم عانى من نسب هبوط أكبر في الأسبوع الأول من يناير، إلا أنه تكبد أكبر هبوط لقيمته السوقية في بداية أي عام على الإطلاق.

وهبط سعر سهم "أبل" 0.7 بالمئة في تعاملات ما قبل الجلسة يوم الجمعة، لتهبط قيمة الشركة السوقية إلى 2.81 تريليون دولار، لتقترب من قيمة "مايكروسوفت" السوقية البالغة 2.73 تريليون دولار.

وإذا استمرت خسائر ما قبل السوق، فسوف ينخفض ​​السهم للجلسة الخامسة على التوالي، ويسجل أطول سلسلة خسائر له منذ أكتوبر، بحسب بلومبرغ.