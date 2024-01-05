نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| سر نتنياهو الغامض حول الانتقام من الفلسطينيين.. وما علاقة شقيقة الراحل؟ (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازال الاحتلال الاسرائيلي يوصل جرائمه ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مما تسببت الحرب في ارتقاء آلاف الشهداء والمصابين، ونزوح 90% من أهالي القطاع.

سر نتنياهو الغامض حول الانتقام من الفلسطينيين

ويحاول نتنياهو الانتقام من الشعب الفلسطيني، حيث يحاول رئيس حكومة الاحتلال إلى الاستمرار في العدوان الغاشم، فما هو سر نتنياهو الغامض حول الانتقام من الفلسطينيين، وما علاقة شقيقه الراحل بالقصة؟

ونستعرض لكم عبر موقع دوت الخليج الإلكتروني أبرز التفاصيل حول شقيق نتنياهو الراحل والسر الذي يجعله يحاول أن ينتقم من الشعب الفلسطيني.

واليوم الجمعة قامت الفصائل الفسطينية بنشر السبب الذي يدفع رئيس حكومة الاحتلال إلى الاستمرار في العدوان الغاشم، حيث قامت بنشر فيديو تؤكد فيه أن نتنياهو لا يهتم بعودة الجنود الإسرائيليين المحتجزيين في قطاع غزة أحياء، ويرجع السبب في ذلك هو شقيقة الراحل يوناتان والذي قُتل على يد المقاومة الفلسطينية، وكان يحاول وقتها تحرير أسرى الاسرائيليين في القرن الماضي.

وحسب الفصائل الفلسطينية، فقد تبين أن نتنياهو يحاول أن يذوق المقاومة نقس ما تعرض له بعد وفاة شقيقة يوناتان في سبعينيات القرن الماضي، حيث ننشر لكم في النقاط التالةي معلومات عن شقيقه الراحل، فمن هو يوناتان (قُتل على يد المقاومة الفلسطينية):-

في عام يونيو 1976، وفي رحلة من تل أبيب إلى فرنسا، تم اختطاف طائرة إيرباص A300 من عدد من أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، ومنظمة الخلايا الثورية، وتم تغييبر مسارها لتظل في مطار عنتيبي بأوغندا.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، فقد كان على متن الطائرة نحو 248 راكب، وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية قرروا الإفراج عن حاملي الجنسيات الأخرى، وتم احتجاز الإسرائيلين من بينهم وكان عددهم 94 شخصًا وطاقم الطائرة، وطلبت المقاومة إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الاسرائيليين.

ولكن جهاز الموساد الإسرائيلي قام بعملية «هبوط الظلام» واستعان وقتها بـ 100 فرد من الكوماندوس لتحرير الرهائن الإسرائيليين، وتم نقلهم بواسطة طائرة عسكرية لمدة 90 دقيقة، وكان متواجد معهم يوناتان نتنياهو، وكان وقتها قائد وحدة النخبة التابعة لهيئة الأركان العامة، ونجحت العملية وتم سحب الرهائن، وفي فترة غطلاق النار، قام أعضاء منظمة التحرير الفلسطيني بقتل يوناتان نتنياهو وهو يعتبر الشقيق الأكبر لبنيامين نتنياهو، كما تم قتل 5 أخرين، ووقع 6 جرحى.