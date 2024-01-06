نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.. الصحة العالمية تدعو لارتداء الأقنعة والتطعيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حث مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس على ارتداء الأقنعة والتطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) وذلك بعد تسجيل ارتفاع حالات الإصابة منذ أسابيع في العديد من البلدان.

وكتب تيدروس على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي: "إن عدد أمراض الجهاز التنفسي الناجمة عن كوفيد-19 والأنفلونزا ومسببات الأمراض الأخرى آخذ في الارتفاع في العديد من البلدان منذ عدة أسابيع، ومن المتوقع أن يستمر بعد العطلات الأخيرة".

كما دعا الجميع إلى إجراء اختبار فيروس كورونا (كوفيد-19) وطلب الرعاية الطبية عند الضرورة.

وأضاف رئيس منظمة الصحة العالمية: "استمروا في استخدام الأقنعة والتهوية والتباعد لتقليل الإصابات".

كما دعا الدول إلى ضمان الوصول إلى الاختبارات واللقاحات والحفاظ على التسلسل المستمر لكوفيد-19 لتتبع تطور الطفرات.