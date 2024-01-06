العالم اليوم - إقالة دينيز من تدريب منتخب البرازيل ودوريفال يقترب من خلافته

انتم الان تتابعون خبر إقالة دينيز من تدريب منتخب البرازيل ودوريفال يقترب من خلافته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 يناير 2024 02:20 صباحاً - قال مصدران مطلعان إن المدرب فرناندو دينيز لن يتولى تدريب منتخب البرازيل بعد الآن وأشارا إلى أن دوريفال جونيور مدرب ساو باولو قد يحل محله، وفقا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

ويرتبط دينيز، الذي تم تعيينه مؤقتا، بعقد مدته عام واحد لكنه قاد البرازيل في ست مباريات في تصفيات كأس العالم 2026 وتعرض لثلاث هزائم وتعادل واحد وحقق انتصارين. وكان دينيز يتولى تدريب البرازيل بجانب عمله مع فلومينينسي الذي فاز معه بكأس ليبرتادوريس العام الماضي.

وقال أحد المصادر "رحيل دينيز يعود إلى نتائج المنتخب التي لم تكن على المستوى المتوقع".

وتحتل البرازيل المركز السادس في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وأضاف مصدر آخر "اتصل إدنالدو (رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي) برئيس فلومينينسي (ماريو بيتنكورت) ليشكره على السماح لدينيز بتدريب المنتخب حين احتاجه.

وتابع: "ثم اتصل بدينيز نفسه ليخبره بأنه يبحث عن مدرب جديد وأنه لن يكون ضمن الخطط بعد العثور على بديله".

ويأتي رحيل المدرب عن المنتخب الوطني ضمن خطط رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لتغيير استراتيجية الفريق لعام 2024.

وكان الاتحاد البرازيلي يتطلع لشغل كارلو أنشيلوتي للمنصب هذا العام، لكن المدرب الإيطالي فضل تجديد عقده مع ريال مدريد.

والآن، فإن المدرب المفضل لدى رودريجيز لقيادة الفريق هو دوريفال وفقا لمصادر تحدثت بشرط عدم الكشف عن اسمها.

وقال المصدر الثاني "بدأ إدنالدو بالفعل محادثات مع رئيس ساو باولو، خوليو كاساريس، للتعبير عن اهتمامه بالتعاقد مع دوريفال جونيور".

وأضاف "أوضح أنه في عجلة من أمره ويريد دوريفال قريبا بسبب بداية الموسم. قال خوليو إنه سيتحدث مع دوريفال وأن الوضع سيتم حسمه بحلول يوم الاثنين".

وجاء القرار بعد يوم واحد من عودة رودريجيز إلى رئاسة الاتحاد البرازيلي، بفضل قرار الوزير جيلمار مينديز من المحكمة العليا الاتحادية، عقب إقالته في مطلع ديسمبر الماضي بقرار من محكمة العدل في ريو دي جانيرو.