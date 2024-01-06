العالم اليوم - ترامب يتهم بايدن بـ"إثارة المخاوف" بعد خطابه عن الديموقراطية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 يناير 2024 02:20 صباحاً - اتهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلفه جو بايدن بـ"إثارة المخاوف" بعد أن قارن الرئيس الديموقراطي خطاب ترامب بخطاب "ألمانيا النازية".

وقال ترامب لأنصاره في أيوا إن "سجلّ بايدن هو عبارة عن سلسلة متواصلة من الضعف وعدم الكفاءة والفساد والفشل... لهذا السبب نظّم جو المحتال في بنسلفانيا اليوم حملة مثيرة للشفقة لإثارة المخاوف".

ودشن بايدن حملته للانتخابات الرئاسية في 2024 بالقول إن "فريق دونالد ترامب مهووس بالماضي وليس بالمستقبل. إنه مستعد للتضحية بديموقراطيتنا بهدف الحصول على السلطة".

وفي خطاب له في بنسلفانيا، قال بايدن، عشية الذكرى الثالثة للهجوم على الكابيتول، إن دونالد ترامب وأنصاره يتوسّلون "العنف السياسي".

وقال بايدن إن "ترامب وانصاره (من مؤيدي شعار +فلنجعل أميركا عظيمة مجددا+) لا يتبنون العنف السياسي فحسب، بل يجعلونه مادة للضحك".

وأضاف أن ترامب "يتحدث عن دماء الأميركيين المسمومة، مستخدماً بالضبط الخطاب نفسه الذي استخدم في ألمانيا النازية".

وقال إن الانتخابات المقبلة "هي مسألة ما إذا كانت الديمقراطية لا تزال قضية أميركا المقدسة".