العالم اليوم - بلينكن يصل إسطنبول في محطة أولى ضمن جولته في المنطقة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 يناير 2024 03:24 صباحاً - وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسطنبول، محطته الأولى ضمن جولة في الشرق الأوسط محورها الحرب في غزة، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس يرافقه.

وإضافة إلى تركيا واليونان، سيزور بلينكن خمس دول عربية، فضلا عن إسرائيل والضفة الغربية في إطار هذه الجولة الرابعة في المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وسيعقد بلينكن محادثات في إسطنبول السبت مع نظيره التركي هاكان فيدان والرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين "لا نتوقع أن تكون كل المحادثات خلال هذه الرحلة سهلة. من الواضح أن هناك قضايا صعبة تواجه المنطقة وخيارات صعبة أمامنا".

وأضاف "لكن الوزير يعتقد أن من مسؤولية الولايات المتحدة قيادة الجهود الدبلوماسية لمواجهة تلك التحديات بشكل مباشر".

وخلال زياراته السابقة حاول بلينكن وقف اتساع رقعة الحرب. لكنه يعود إلى منطقة شهدت هجمات في لبنان والعراق واليمن وسوريا وإيران أو منها.

وأسفرت ضربة داخل لبنان يرجح أن إسرائيل نفذتها عن مقتل قيادي كبير في حماس الثلاثاء. ويطلق المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران، النار على السفن في البحر الأحمر تضامنا مع غزة.

وتعرضت إيران الأربعاء لأحد أكثر الهجمات دموية منذ ثورة 1979، حيث أسفر تفجيران عن مقتل ما لا يقل عن 84 شخصا تجمعوا لإحياء ذكرى مقتل القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.

ووجهت طهران اصابع الاتهام إلى إسرائيل والولايات المتحدة رغم إعلان تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.