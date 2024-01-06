العالم اليوم - الدفاعات الروسية تسقط مسيّرات وصواريخ في منطقة البحر الأسود

انتم الان تتابعون خبر الدفاعات الروسية تسقط مسيّرات وصواريخ في منطقة البحر الأسود من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 يناير 2024 03:24 صباحاً - قالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرين صدرا خلال الليل وفي وقت مبكر من السبت إن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت صواريخ وطائرات مسيرة في سلسلة من الهجمات الليلية فوق شبه جزيرة القرم والجزء الغربي من البحر الأسود.

وذكر تقرير أولي للوزارة على تطبيق تيليجرام أن وحدات الدفاع الجوي "أحبطت محاولة هجوم إرهابي" من خلال اعتراض خمس طائرات مسيرة فوق البحر الأسود حوالي الساعة الثامنة مساء (1700 بتوقيت جرينتش).

وذكر تقرير ثان أنه تم اعتراض وتدمير أربعة صواريخ موجهة أوكرانية في الساعة 12.30 صباح السبت فوق شبه جزيرة القرم.

ولم يصدر أي تقرير عن الحادث من الجيش الأوكراني، الذي لا يكشف باستمرار عن عملياته في شبه جزيرة القرم.

وكثفت أوكرانيا في الآونة الأخيرة هجماتها على أهداف روسية في شبه جزيرة القرم وما حولها.

وقالت أوكرانيا الخميس إن قواتها الجوية نفذت ضربة على موقع قيادة روسي قرب مدينة سيفاستوبول وأصابت وحدة عسكرية في ضربة منفصلة في شبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات دفاعها الجوي أسقطت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم يوم الخميس.