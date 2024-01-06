العالم اليوم - وزير الدفاع الأميركي في المستشفى بسبب مضاعفات صحية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 يناير 2024 04:22 صباحاً - أدخِل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى مستشفى بسبب مضاعفات صحية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ، في وقت تواجه الولايات المتحدة أزمة متنامية في الشرق الأوسط.

ونُقل أوستن إلى مستشفى وولتر ريد العسكري قرب واشنطن مساء الأول من يناير "بسبب مضاعفات حدثت على أثر إجراء طبي غير طارئ"، حسبما قال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر في بيان، من دون تحديد طبيعة المضاعفات أو مدة بقائه في المستشفى.

وأضاف المتحدث "إنه يتعافى جيدا ويُتوقع أن يستأنف مهماته بالكامل اليوم" الجمعة.

وتابع رايدر "في كل لحظة، كانت نائبة وزير الدفاع مستعدة للتحرك واستخدام صلاحيات الوزير عند الضرورة".

وقال متحدث آخر باسم البنتاغون في وقت لاحق لوكالة فرانس برس إن نائبة الوزير كاثلين هيكس "مخولة تلقائيا تولي مهمات الوزير إذا كان عاجزا عن ذلك"، مشيرا إلى أنها اتخذت بالفعل "قرارات روتينية نيابة عن (أوستن) هذا الأسبوع".

يأتي دخول أوستن إلى المستشفى في سياق من التوتر المتصاعد الذي تواجهه الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، والمرتبط بالنزاع بين إسرائيل وحركة حماس.

وكثف المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن هجماتهم على سفن تجارية في البحر الأحمر، بينما تستهدف مجموعات أخرى في العراق وسوريا القوات الأميركية المتمركزة في البلدين باستخدام صواريخ ومسيّرات.

والخميس قُتل قيادي عسكري وعنصر في أحد الفصائل الحليفة لإيران في قصف أميركي استهدف مقرا للحشد الشعبي في بغداد.

وقال متحدث باسم البنتاغون لفرانس برس إن "الرئيس والوزير أذنا بالعملية في العراق، والوزير كان على علم بها".