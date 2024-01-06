العالم اليوم - تقارير صحفية تكشف "الشرط المكلف" الذي سيسمح لمبابي بالرحيل

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 يناير 2024 07:26 صباحاً - كشفت تقارير صحفية، عن الشرط الخاص، في بند النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي سيسمح له بالرحيل عن نادي باريس سان جرمان الصيف المقبل.

وأكد مبابي في تصريحات صحفية عقب الفوز بلقب السوبر الفرنسي، على حساب تولوز ، مساء الأربعاء الماضي، وجود اتفاق مع رئيس باريس سان جرمان، ناصر الخليفي، بشأن مستقبله، وأنه لم يحسم قراره النهائي بعد.

وأفادت شبكة "مونت كارلو"، بأن الاتفاق المالي قيمته 80 مليون يورو، سيحصل عليها مبابي، حال تفعيل بند الموسم الثالث في التعاقد الحالي.

وأكد الصحفي المختص بالانتقالات، فابريتسيو رومانو، هذا البند، خلال فيديو تحدث فيه عن مبابي قبل أيام.

وأوضحت الشبكة: "أما إذا قرر اللاعب عدم التجديد، فهذا يعني الاستغناء عن المبلغ، وبالنسبة لحديثه بعد التتويج بكأس السوبر الفرنسي، فكان محاولة لاسترضاء الخليفي".

وأكدت "مونت كارلو" أن مبابي أبلغ الإدارة الباريسية، بأنهم أول من سيعلمون قراره النهائي سواء بالبقاء أو الرحيل بنهاية عقده في الصيف المقبل.

وأشارت تقارير إلى أن مبابي اتفق الصيف الماضي، مع رئيس النادي، على تنازله عن مكافأة "الولاء" في حال الرحيل.

وذكرت تقارير صحفية مؤخرا، بأن ريال مدريد تحرك للحصول على موافقة كيليان مبابي على الانضمام لصفوفه في الموسم المقبل بالمجان، ومنحه مهلة حتى منتصف الشهر الجاري للرد بالقبول أو الرفض.