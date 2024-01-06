العالم اليوم - اشتباكات بين حرس الحدود الأردني ومهربين

انتم الان تتابعون خبر اشتباكات بين حرس الحدود الأردني ومهربين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 يناير 2024 10:22 صباحاً - أعلن مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني، اليوم السبت، أن قوات حرس الحدود تخوض اشتباكات عنيفة مع مجموعات مسلحة كبيرة من المهربين على الحدود الشمالية للأردن.

وذكر المصدر أن المواجهات أسفرت حتى الآن عن إصابة وضبط عدد من المهربين وإحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة.

وأشار المصدر إلى أنه يجرى حاليا صد المجموعات المسلحة ودفعها إلى الداخل السوري.

الجدير بالذكر أن الأردن أحبط في الفترة الأخيرة العديد من عمليات التهريب وصد هجمات لعصابات التهريب عبر حدوده الشمالية.

وكانت مديرية الأمن العام الأردني أعلنت يوم 28 ديسمبر نتائج عمليّة أمنيّة نفذتها، بعد أن حققت أهدافها وأفضت لإلقاء القبض على عدد كبير من مهربي المخدرات وتجارها والمتعاملين بها في لواء الرويشد، وضبط ما بحوزتهم من أسلحة ومخدرات.

وأكّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أنَّ العمليّة الأمنيّة التي تأتي في سياق الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للتصدي لعصابات المخدرات، اشتملت على عمليات بحث وتفتيش ومداهمات، ونتج عنها إلقاء القبض على 33 شخصا من المطلوبين والمشبوهين بقضايا تهريب المواد المخدرة والاتجار بها، منهم اربعة من المطلوبين الخطرين والرئيسيين ممن يرتبطون بعصابات إقليمية تنشط عبر الحدود لتهريب المخدرات والسلاح.

وأضاف أن القوة الأمنية المشاركة بالواجب ضبطت كميات من المواد المخدرة، و30 سلاحا ناريا منها ما هو أوتوماتيكي وبعيد المدى وكمّيات كبيرة من الذخائر، فضلا عن طائرة مسيّرة تُستخدم في عمليات التهريب، وأجهزة اتّصال ومناظير ولوحات مركبات مزوّرة، ومركبات تستخدم في عمليات تهريب المخدرات ونقلها.

وفي 18 ديسمبر، قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن إحدى مناطق الحدود الشمالية للمملكة، شهدت في ساعات الفجر الأولى من صباح الاثنين، اشتباكات مسلّحة بين حرس الحدود ومجموعات مسلحة.

وأوضح المصدر ذاته أن الاشتباكات أسفرت عن إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأتوماتيكية والصاروخية.

وأضاف أنه تم طرد المسلحين نحو الداخل السوري، موضحا أن العملية أدت لوقوع عدد من الإصابات بين أفراد حرس الحدود الأردني، وأن حالتهم الصحية بين الخفيفة والمتوسطة.