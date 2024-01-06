العالم اليوم - بداية صعبة للأسهم الأميركية في أول أسبوع من 2024

انتم الان تتابعون خبر بداية صعبة للأسهم الأميركية في أول أسبوع من 2024 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 يناير 2024 11:25 صباحاً - شهدت مؤشرات الأسهم الأميركية جلسة متقلبة، الجمعة، لكنها أغلقت في نهايتها على ارتفاع طفيف في ظل استيعاب المستثمرين لأحدث بيانات الاقتصاد الكلي التي قدمت آراء متناقضة عن الموعد المحتمل لبدء خفض أسعار الفائدة.

وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، أنهى مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع الأسبوع الأول من عام 2024 بأداء سلبي ملحوظ، إذ سجل ستاندرد اند بورز 500 أسوأ أداء أسبوعي منذ أواخر أكتوبر، في حين عانى ناسداك من أسوأ أسبوع منذ أواخر سبتمبر.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 8.37 نقطة أو ما يعادل 0.18 بالمئة ليغلق عند مستوى 4697.05 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 11.47 نقطة أو ما يوازي 0.09 بالمئة إلى 14521.77 نقطة.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 24.09 نقطة أو 0.07 بالمئة ليغلق عند مستوى 37464.43 نقطة.