‏النائب العام بالإمارات يحيل 84 متهما أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي إلى محكمة أمن الدولة

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أحمد جودة - القاهرة - أحال ‏النائب العام في دولة الإمارات، اليوم السبت، 84 متهمًا أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي إلى محكمة أمن الدولة.

وفي سياق آخر، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.

وقد أعلنت وسائل إعلامية، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بمواد طبية وأدوية ومستلزمات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.