العالم اليوم - روسيا تعتزم إنتاج أكثر من 30 ألف مسيرة بحلول 2023

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 يناير 2024 12:24 مساءً - تعتزم روسيا إنتاج أكثر من 32 ألف طائرة مسيرة سنويا بحلول عام 2030، كما تخطط لأن يمثل الإنتاج المحلي 70 بالمئة من السوق، على ما أعلن أندريه بيلوسوف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي.

ونقلت وكالة تاس عن بيلوسوف قوله "من المخطط أن يصل حجم الإنتاج السنوي للمركبات الجوية غير المأهولة، باستثناء المسيرات التعليمية، إلى32500 وحدة.. هذا يزيد بثلاثة أمثال تقريبا على أحجام الإنتاج الحالية".

وأضاف "في الوقت نفسه، من المخطط أن تكون حصة الطائرات الروسية المسيرة 70 بالمئة من سوق هذا النوع من المسيرات"، وفقا لرويترز.

وقال بيلوسوف إن روسيا ستمول مشروع الطائرات المسيرة الوطني بمبلغ 696 مليار روبل (7.66 مليار دولار) بحلول عام 2030، وستنشر المزيد من التفاصيل هذا الشهر.

وأعلنت أوكرانيا في ديسمبر أنها تخطط لإنتاج أكثرمن 11 ألف طائرة مسيرة هجومية متوسطة وبعيدة المدى في عام 2024.