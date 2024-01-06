بريطانيا: الهجمات على السفن في البحر الأحمر قد تؤثر على اقتصاد البلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يناير 2024 01:32 مساءً - قال وزير المالية البريطاني، جيرمي هانت، اليوم السبت، إن الهجمات على السفن في البحر الأحمر قد يكون لها تأثير في الاقتصاد البريطاني بسبب زيادة الأسعار.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هجمات جماعة الحوثي اليمنية يمكن أن تعني ارتفاع الأسعار في بريطانيا، قال هانت لهيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي «قد يكون لها تأثير وسنراقب ذلك بعناية شديدة».

وبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بأن هجمات الحوثيين في اليمن على السفن التجارية تهدد الحقوق والحريات الملاحية في البحر الأحمر وتشكل تحديا عالميا يتطلب «ردا عالميا».

وقال كريس لو، ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، للمجلس في أول اجتماع له في 2024، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الوضع في البحر الأحمر يمثل نقطة تحول.

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة و11 دولة أخرى أصدرت بيانا مشتركا، اليوم الأربعاء، يجدد الدعوة لإنهاء هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.

وذكر البيان الذي أصدرته الولايات المتحدة، وأستراليا، والبحرين، وبلجيكا، وبريطانيا، وكندا، والدنمارك، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، ونيوزيلندا «لتكن رسالتنا واضحة: ندعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات غير القانونية والإفراج عن السفن والطواقم المحتجزة على نحو غير قانوني».

وأضاف: «سيتحمل الحوثيون العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح، والاقتصاد العالمي، والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية بالمنطقة».

قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع، إن الجماعة «استهدفت» سفينة الحاويات سي.إم.إيه سي.جي.إم تَيج المتجهة إلى إسرائيل.

وتابع في بيان قائلا إنَّ عمليةَ الاستهدافِ جاءتْ بعدَ رفضِ طاقمِ السفينةِ الاستجابةَ لنداءاتِ القواتِ البحريةِ بما في ذلك الرسائلُ التحذيرية النارية.

وأكد البيان استمرار الحوثيين في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إليها من الملاحة في البحرين الأحمر والعرب حتى إدخال ما يحتاج إليه الفلسطينيون في قطاع غزة من غذاء ودواء.

وأضاف أن «أي اعتداء أميركي لن يمر دون رد أو عقاب».