‏وسائل إعلام إيرانية: أنباء عن سماع دوي انفجار في شيراز جنوبي إيران

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت ‏وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بأنباء عن سماع دوي انفجار في شيراز جنوبي إيران.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته، الخميس، عن انفجارين أسفرا عن مقتل مايقرب من 100 شخص وإصابة العشرات في مراسم ذكرى القائد العسكري قاسم سليماني الذي قتل بطائرة أميركية مسيرة في 2020.

وذكر التنظيم المتطرف عبر قنواته على تلغرام أن اثنين من مقاتليه "فجرا حزاميهما الناسفين (...) وسط تجمع كبير قرب قبر قاسم سليماني بمدينة كرمان جنوبي إيران".

وكانت وكالة "إرنا" الإيرانية قد نقلت عن مصدر مطلع في كرمان، الخميس، أن التحقيقات تشير إلى وجود انتحاري خلف أحد التفجيرين اللذين راح ضحيتهما أكثر من 100 قتيل، الأربعاء.