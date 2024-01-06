العالم اليوم - انفجار ضخم في شيراز جنوبي إيران.. السبب "غير معلوم"

انتم الان تتابعون خبر انفجار ضخم في شيراز جنوبي إيران.. السبب "غير معلوم" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 يناير 2024 03:24 مساءً - أفادت وسائل إعلام إيرانية السبت، سماع دوي انفجار عنيف في منطقة شيراز جنوبي البلاد، بينما لم يعرف حتى الآن سبب الانفجار.

ونقلت وكالة"إسنا" الرسمية عن مدير الطوارئ والأزمات في شيراز قوله إن سبب الانفجار غير معروف إلى الآن، وسيتم الإعلان عنه بعد استكمال التحقيقات.

ونفى مدير الطوارئ والأزمات في شيراز سقوط طائرة مروحية بالقرب من مكان الانفجار.

وفي حديث مع مراسل وكالة أنباء "إسنا" الإيرانية، قال مدير الطوارئ والأزمات، غلام رضا غلامي، في إشارة إلى أنباء تحطم طائرة أو مروحية في منطقة بحيرة بختكان: "ما نعرفه حتى الآن ليس حادث سقوط طائرة أو مروحية أو جسم طائر.. يتعلق الأمر بمعدات المطار أو القوات المسلحة".

وأضاف: "الانفجار أعلن عنه دفاع الجيش ومن المحتمل أن يكون له علاقة بقضايا مثل نشاط التعدين أو أي شيء آخر".

واستكمل غلامي: "في الوقت الحالي، تقوم مراكز الشرطة والبيئة ومحافظة بختكان بمتابعة الموضوع، وسيتم إعلان النتيجة النهائية فور صدورها".

وشهدت إيران الأيام الماضية، تفجيرين مزدوجين أسفرا عن مقتل نحو 100 شخص. وأعلن تنظيم داعش الخميس مسؤوليته في تفجيري الأربعاء.

ونفذ الهجوم خلال مراسم بذكرى مقتل قاسم سليماني الذي لقي مصرعه جراء هجوم بطائرة مسيرة أميركية في العراق في عام 2020.