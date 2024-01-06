العالم اليوم - فيديو.. محمد صلاح يقدم قميص المنتخب إلى السيسي و"وعدا"

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. محمد صلاح يقدم قميص المنتخب إلى السيسي و"وعدا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 يناير 2024 04:25 مساءً - تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح السبت، المنتخب الوطني، قبل انطلاقه نحو كوت ديفوار للمشاركة ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وقابل الرئيس المصري طاقم المنتخب المصري، في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واطمئن السيسي على المنتخب الوطني لكرة القدم الذي يواصل تدريباته استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وطالب المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الجماهير المصرية.

وخلال اللقاء، توجه قائد المنتخب المصري، محمد صلاح، بالشكر والدعم الذي يقدمه السيسي ووزارة الرياضة للمنتخب خلال الأعوام الأخيرة.

ووعد صلاح خلال حديثه مع السيسي، ببذل أقصى الجهد من أجل تحقيق البطولة الإفريقية.

ومن جهته، وجه السيسي كلمات التشجيع للاعبي المنتخب، وحثهم على عكس صورة مشرفة لمصر وحضارتها خلال البطولة، بالأداء والأخلاق.

وتنطلق كأس الأمم الإفريقية مساء السبت المقبل، بينما سيفتتح منتخب مصر مواجهاته في البطولة يوم الأحد، أمام منتخب موزمبيق.