العالم اليوم - بوريل يشدد على ضرورة تجنب جر لبنان إلى نزاع إقليمي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 يناير 2024 04:25 مساءً - شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من بيروت اليوم السبت على ضرورة تجنّب "جرّ" لبنان الى نزاع إقليمي، على وقع التصعيد عند الحدود مع إسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية اللبنانية "من الضروري للغاية تجنّب جر لبنان إلى نزاع إقليمي"، مخاطباً في الوقت ذاته الإسرائيليين بالقول "لن يخرج أحد منتصرا من نزاع إقليمي"، بحسب ما نقلت فرانس برس.

وأوضح بوريل أن ناقش مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الوضع في جنوب لبنان وتأثير الحرب في غزة والوضع في سوريا.

وأضاف "لقد اتفقنا على العمل معا من خلال الدبلوماسية من أجل خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل، وهو ما يصب في مصلحة الجميع.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال بوريل:

من الضروري تجنب التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط.

من الضروري للغاية تجنب جر لبنان إلى صراع إقليمي.

لا يمكننا أن نشهد العنف المتزايد للمستوطنين في الضفة الغربية.

الناس في غزة لا يتعرضون للقصف فحسب، بل يتضورون جوعا الآن.

غزة ستكون جزءا من دولة فلسطينية مستقبلية.

لن ندخر جهدا حتى نجعل حل الدولتين واقعا.

لم يحدث شيء جيد منذ اتفاقيات أوسلو.

وقال أيضا إنه سيزور السعودية غدا الأحد لمناقشة الخطوات نحو السلام في المنطقة.

من جانبه حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من أن أي تفجير واسع النطاق في جنوب لبنان سيقود المنطقة الى تفجير شامل، كما طالب بضرورة الوقف الفوري للهجمات الإسرائيلية.