نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان لأكثر من 100 قتيل ونحو 200 مفقود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال المدمر، الذي ضرب اليابان في أول أيام العام الجديد إلى 110 في محافظة "إيشيكاوا"، في حين مازال أكثر من 200 آخرين في عداد المفقودين.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، اليوم السبت، أن الطرق المدمرة والمتصدعة تشكل عائقا أمام الوصول للناجين، حيث تقوم الحكومة المركزية بإرسال الإمدادات الإغاثية إلى المناطق الساحلية المعزولة بحرا، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

ولا تزال السلطات تكافح من أجل توصيل إمدادات الإغاثة بسبب الأضرار التي لحقت بالطرق في إيشيكاوا، حيث تم إجلاء أكثر من 31،000 شخص إلى 357 ملجأ.

ورصدت السلطات اليابانية نشاطا زلزاليا حادا على شبه جزيرة نوتو والمناطق المحيطة، حيث ضرب زلزال بلغت شدته 5.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم، محافظة "إيشيكاوا".