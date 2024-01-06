نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة العالمية تتوقع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في أشهر الشتاء المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أن أعداد فيروسات التاجية ترتفع على مستوى العالم ومن المتوقع زيادة حالات الإصابة في أشهر الشتاء المقبلة بنصف الكرة الشمالي.

وأشارت أحدث البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تغطي الأسابيع الأربعة حتى 17 ديسمبر إلى زيادة بنسبة 52 في المائة في الإصابات مقارنة بالـ 28 يومًا التي سبقتهم، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت.

وتبلغ نسبه الإصابات المبلغ عنها إلى 850 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، لكن من المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير، وفقًا للمتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير.

وتعد معظم الإصابات ناجمة عن سلالة جديدة من فيروس كورونا تسمى JN.1 والتي تخضع الآن لفحص دقيق من قبل وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة باعتبارها "نوع مثير للاهتمام".

وبحسب ما ورد تم اكتشاف JN.1 لأول مرة في الولايات المتحدة قبل أن ينتشر عبر عشرات البلدان.