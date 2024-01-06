نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول 70 شاحنة مساعدات و4 شاحنات وقود إلى غزة عبر ميناء رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخلت إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري اليوم السبت، 70 شاحنة مساعدات إنسانية، بالإضافة إلى دخول 4 شاحنات وقود عبر معبر رفح.

وأفاد مسؤول بميناء رفح البري - في تصريح صحفي - بأنه يجري إدخال الشاحنات بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتوزيعها على المواطنين الفلسطينيين في غزة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد المسؤول، دخول 4 شاحنات وقود إلى قطاع غزة.