العالم اليوم - 6 زوارق تقترب من سفينة قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر

انتم الان تتابعون خبر 6 زوارق تقترب من سفينة قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 يناير 2024 06:24 مساءً - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، يوم السبت، إنها تلقت تقريرا عن اقتراب ستة زوارق صغيرة من سفينة تجارية على بعد حوالي 50 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة المخا اليمنية.

وأضافت الهيئة في مذكرة تحذيرية "لم تتم رؤية أي أسلحة وتقدم قوات التحالف المساعدة". ويشن الحوثيون هجمات على السفن في البحر الأحمر منذ أسابيع، ويقولون إن الهجمات تأتي ردا على حرب إسرائيل على قطاع غزة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر 6 زوارق تقترب من سفينة قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر .. في رعاية الله وحفظة